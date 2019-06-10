Стець заработал в 4 раза меньше госсекретаря министерства за май, получив только оклад

Заработная плата министра информационной политики Юрия Стеця за май составила 16,5 тыс. гривен, его заместителей - от 46,7 тыс. до 48,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 68,2 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства информационной политики на запрос Українських Новин.\r\nСогласно ему, 16 000 гривен заработной платы Стеця составил должностной оклад, 501 гривну - индексация.\r\nДругие доплаты, премии, надбавки, материальная помощь министру в мае не начислялись и не выплачивались.\r\nЗарплата первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой составила 48,6 тыс. гривен, заместителя Дмитрия Золотухина - 46,7 тыс. гривен, госсекретаря Артема Биденко - 68,2 тыс. гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника.\r\nТакже Стець весь март провел в отпуске и зарплата ему не начислялась.\r\nТем временем Стець задекларировал 363 тыс. гривен доходов за 2018 год. В декабре глава Мининформполитики Стець получил "голую" ставку.