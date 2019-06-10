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10 июня 2019, понедельник, 18:58 9 Документ
Кабмин 2019-06-10T19:00:04+03:00
Українські Новини
Стець заработал в 4 раза меньше госсекретаря министерства за май, получив только оклад

Стець заработал в 4 раза меньше госсекретаря министерства за май, получив только оклад

Юрий Стець.
Юрий Стець.

Заработная плата министра информационной политики Юрия Стеця за май составила 16,5 тыс. гривен, его заместителей - от 46,7 тыс. до 48,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 68,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства информационной политики на запрос Українських Новин.

Согласно ему, 16 000 гривен заработной платы Стеця составил должностной оклад, 501 гривну - индексация.

Другие доплаты, премии, надбавки, материальная помощь министру в мае не начислялись и не выплачивались.

Зарплата первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой составила 48,6 тыс. гривен, заместителя Дмитрия Золотухина - 46,7 тыс. гривен, госсекретаря Артема Биденко - 68,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника.

Также Стець весь март провел в отпуске и зарплата ему не начислялась.

Тем временем Стець задекларировал 363 тыс. гривен доходов за 2018 год. В декабре глава Мининформполитики Стець получил "голую" ставку.

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