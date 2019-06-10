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10 июня 2019, понедельник, 17:41 88
Общество 2019-06-10T17:42:34+03:00
Українські Новини
Заразились еще больше тысячи человек: корь продолжает бушевать в Украине

Заразились еще больше тысячи человек: корь продолжает бушевать в Украине

Шприц. Фото: pixabay
Шприц. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 25 мая по 6 июня корью заболели 1 133 человека в то время, как Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава, передают Українськi Новини.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 23-й недели 2019 корью заболели 1 133 человека - 505 взрослых и 628 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - сказано в сообщении.

Сообщается, что за период с 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (156 больных: 97 взрослых и 59 детей), в Киеве (100: 51 взрослый и 49 детей), Тернопольской (89: 21 взрослый и 68 детей), Львовской (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка) и Киевской областях (80: 40 взрослых и 40 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 6 июня 2019) корью заболели 53 112 человека - 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Как сообщали Українськi Новини, в последнюю неделю весны корью заболели больше тысячи человек.

Тем временем Израиль внес Украину и Грузию в перечень опасных для посещения стран из-за кори.

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