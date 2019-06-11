Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП

Администрация Президента заявляет, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не является субъектом декларирования.\r\nОб этом говорится в ответе Администрации на запрос Українських Новин.\r\nСогласно ответу, в соответствии со статьей 92 Закона "О государственной службе", должность пресс-секретаря президента относится к должности патронажной службы.\r\n"Согласно закону "О предотвращении коррупции" пресс-секретарь президента не является субъектом декларирования", - отмечается в ответе.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.\r\n30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.\r\nКоманда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.\r\n