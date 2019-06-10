Клімкін заробив у травні 130 тисяч гривень при окладі в 6 000 гривень

Заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за травень становить 130 тис. гривень, його заступників - від 51,6 тис. до 116,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 178,8 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Климкіну в травні, становить 129 940 гривень, з них посадовий оклад - 5 818 гривень, надбавка за вислугу років - 2 909 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 1 164 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 5 818 гривень, відпускні - 29 249 гривень, на відрядження - 15 600 гривень.

Також міністру нараховано 62 400 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Зарплата заступників міністра Олени Зеркаль становить 51,8 тис. гривень, Сергія Кислиці - 56 тис. гривень, Василя Боднаря - 51,6 тис. гривень, Єгора Божка - 116,1 тис. гривень (у тому числі матеріальна допомога на оздоровлення - 50,1 тис. гривень) і держсекретаря Андрія Зайця - 178,8 тис. гривень (у тому числі матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань - 88,2 тис. гривень).

Як повідомляли Українські Новини, в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя Зеленський сказав, що пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ.

Представник Зеленського заявив, що президент не внесе в Раду кандидатуру на посаду глави МЗС до звільнення Клімкіна.