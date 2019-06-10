"Громадянська позиція" допускає коаліцію з "Слугою народу"

Партія "Громадянська позиція" не перебуває в опозиції і припускає участь у формуванні коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.

Про це на з'їзді партії повідомив її лідер Анатолій Гриценко, передають Українські Новини.

"Ми в жодному разі не в опозиції, як, наприклад, Петро Порошенко... Ми налаштовані і є партійне рішення, що якщо нинішня президентська команда робить правильні справи, не допускаються грубі помилки, призначаються правильні люди з правильною мораллю і комусь із наших пропонують, навіть зараз, йти працювати в одній команді - вони підуть", - сказав він.

Крім того Гриценко наголосив, що партія може брати участь у формуванні коаліції в парламенті.

"Після обрання в парламент, якщо за той період ми пройдемо виборчу кампанію без втрат для держави з боку нової команди, ми готові й будемо брати участь у формуванні та більшості і уряду, делегувати своїх людей на всі рівні виконавчої влади", - заявив політик.

Як повідомляли Українські новини, Гриценко, позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов, екс-депутати Ради Микола Томенко та Микола Катеринчук, а також активістка Марина Соловйова очолили список "Громадянської позиції" на позачергові вибори парламенту 21 липня.

Раніше вже був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

Зазначимо, сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.