Зеленский объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины, а также создал комиссию по отбору кандидатов.\r\nОб этом говорится в указе Президента №356 от 10 июня, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, он признал утратившими силу указы Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и №100 от 4 апреля 2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".\r\nУказом Зеленский утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.\r\nТакже он поручил министерству иностранных дел обеспечить проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины относительно определения уровня владения ими официальными языками Совета Европы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины.\r\nТакже иск Украины против России о захвате Крыма ЕСПЧ намерен начать рассматривать 11 сентября. Ранее ЕСПЧ внезапно отменил запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.