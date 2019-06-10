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10 июня 2019, понедельник, 16:19 66
Президент 2019-06-10T16:21:05+03:00
Українські Новини
Зеленский объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Зеленский объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

ЕСПЧ. Фото:
ЕСПЧ. Фото: "УП"

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины, а также создал комиссию по отбору кандидатов.

Об этом говорится в указе Президента №356 от 10 июня, передают Українськi Новини.

Кроме того, он признал утратившими силу указы Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и №100 от 4 апреля 2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Указом Зеленский утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Также он поручил министерству иностранных дел обеспечить проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины относительно определения уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

Как сообщали Українськi Новини, суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины.

Также иск Украины против России о захвате Крыма ЕСПЧ намерен начать рассматривать 11 сентября. Ранее ЕСПЧ внезапно отменил запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.

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