Гриценко презентовал список партии "Гражданская позиция" для выборов в Раде

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов, экс-депутаты Рады Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также активистка Марина Соловьева возглавили список "Гражданской позиции" на внеочередные выборы парламента 21 июля.

Соответствующий список был оглашен на съезде партии в Киеве, передают Українські новини.

Также в списках партии указаны Анатолий Забарило, Петр Ландняк, Николай Ладовский, Егор Фирсов, Виктор Трепак, Александр Савченко, Александр Кралюк, Андрей Мисик, Татьяна Урсалова, Александр Федоренко, Эдуард Харчина, Игорь Новосад, Сергей Гайстрюк, Николай Нещадим и Ирина Побидаш.

Как сообщали Українські новини, 3% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), из тех, кто определился со своим выбором, готовы проголосовать за партию "Гражданская позиция".

Отметим, сегодня, 10 июня, последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.