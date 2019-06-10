Гройсман заявил, что от химикатов в реке Рось угрозы больше нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что угроз из-за разлива химикатов в реку Рось в Винницкой области нет и что городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГcЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет", - написал Гройсман Он также отметил, что городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

Фото: twitter.com/vgroysman

Как сообщали Українські Новини, в Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось.

А ранее в Днепропетровской области перевернулся грузовик с 10 тоннами химикатов.