Гройсман заявил, что от химикатов в реке Рось угрозы больше нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что угроз из-за разлива химикатов в реку Рось в Винницкой области нет и что городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме. Об этом он написал на своей странице в Twitter.\r\n"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГcЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет", - написал Гройсман Он также отметил, что городские водоканалы могут работать в штатном режиме.\r\nФото: twitter.com\/vgroysman\r\nКак сообщали Українські Новини, в Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось. \r\nА ранее в Днепропетровской области перевернулся грузовик с 10 тоннами химикатов.