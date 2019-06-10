Гройсман заявив, що від хімікатів в річці Рось загрози більше немає

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що загрози через розлив хімікатів в річку Рось у Вінницькій області немає і що міські водоканали знову можуть працювати в штатному режимі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Тільки що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Зараз небезпеки для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, немає", - написав Гройсман. Він також зазначив, що міські водоканали можуть працювати в штатному режимі.

Фото: twitter.com/vgroysman

Як повідомляли Українські Новини, в Умані припинили водопостачання міста через розлив хімікатів в Рось.

А раніше у Дніпропетровській області перекинулася вантажівка з 10 тоннами хімікатів.