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10 червня 2019, понеділок, 14:29 22
Суспільство 2019-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Гройсман заявив, що від хімікатів в річці Рось загрози більше немає

Гройсман заявив, що від хімікатів в річці Рось загрози більше немає

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що загрози через розлив хімікатів в річку Рось у Вінницькій області немає і що міські водоканали знову можуть працювати в штатному режимі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Тільки що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Зараз небезпеки для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, немає", - написав Гройсман. Він також зазначив, що міські водоканали можуть працювати в штатному режимі.

Фото: twitter.com/vgroysmanФото: twitter.com/vgroysman

Як повідомляли Українські Новини, в Умані припинили водопостачання міста через розлив хімікатів в Рось.

А раніше у Дніпропетровській області перекинулася вантажівка з 10 тоннами хімікатів.
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