Гройсман заявив, що від хімікатів в річці Рось загрози більше немає

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що загрози через розлив хімікатів в річку Рось у Вінницькій області немає і що міські водоканали знову можуть працювати в штатному режимі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.\r\n"Тільки що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Зараз небезпеки для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, немає", - написав Гройсман. Він також зазначив, що міські водоканали можуть працювати в штатному режимі.\r\nФото: twitter.com\/vgroysman\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Умані припинили водопостачання міста через розлив хімікатів в Рось. \r\nА раніше у Дніпропетровській області перекинулася вантажівка з 10 тоннами хімікатів.