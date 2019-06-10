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10 июня 2019, понедельник, 10:01 185
Происшествия 2019-06-10T10:12:20+03:00
Українські Новини
В Харькове неизвестные избили телеоператора

В Харькове неизвестные избили телеоператора

Сотрудники Национальной полиции начали расследовать избиение неизвестными оператора службы новостей "Вісті" (кабельный телеканал "Триолан-Info", Харьков) Вадима Макарюка, которое произошло 7 июня во время конфликта на территории торгового центра "Барабашово".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Нацполиции в Харьковской области, передают Українськi Новини.

Харьковские следователи открыли уголовные производства по фактам избиения журналиста и препятствования его профессиональной деятельности.

"Установлено, что неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой", - сказано в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Следователи возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Всего в результате конфликта пострадали 9 человек, которые позже обратились за помощью в медицинские учреждения.

Редактор "Вістей" Анна Черненко сообщила журналистам, что Макарюк снимал конфликт на рынке.

Неизвестные залили ему лицо слезоточивым газом из баллончика, оператор попытался отойти в сторону, но за ним погнались несколько человек из числа участников потасовки, сбили с ног и затем били ногами.

При этом они разбили видеокамеру и изъяли из нее карту памяти.

Макарюк в тяжелом состоянии, у него произошло кровоизлияние в мозг.

Более 30 журналистов местных и общеукраинских изданий собрались 9 июня около больницы, где находится Макарюк, чтобы поддержать коллегу, передать ему поздравления с днем рождения (9 июня Макарюку исполняется 36 лет) и потребовать от правоохранителей расследовать преступление.

Как сообщали Українськi Новини, в мае  напали на черкасского журналиста Вадима Комарова

Позже стало известно, что избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство

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