Порошенко рассказал о коалиции с "Оппозиционной платформой" в Раде

Партия "Европейская солидарность" не намерена объединяться в Верховной Раде в коалицию с "Оппозиционной платформой-за життя".

Об этом на съезде сказал бывший Президент, председатель партии Петр Порошенко, возглавивший избирательный список партии, передают Українські Новини.

"Мы берем на себя публичное обязательство не вступать в коалицию с теми политическими силами, которые препятствуют этому (евроинтеграции) - с "Оппозиционной платформой", другими частями партии Януковича. Мы рассчитываем, что такие заявления сделают и другие политические силы, которые претендуют называться демократическими и проевропейскими", - сказал он.

По его словам, фракция его партии. станет двигателем европейской и евроатлантической интеграции в будущем парламенте.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Основатель объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко, депутат Вадим Рабинович, председатель политсовета партии Виктор Медведчук, депутат Наталия Королевская и депутат Сергей Левочкин возглавили список партии "Оппозиционная платформа - За життя" на досрочные выборы Рады.

Тем временем, согласно соцопросу, 39,9% проголосуют за "Слугу народа", 10,9% - за "Оппозиционную платформу", 10,6% - за БПП на выборах Рады.