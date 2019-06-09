Пенсионные ограничения сняли: кому "светит" досрочный выход на отдых

Украинцы, имеющие право на досрочный выход на пенсию по выслуге лет, смогут оформить ее, не дожидаясь, пока им исполнится 50—55 лет, в зависимости от профессии. Такую возможность им вернул Конституционный суд (КС), признавший неконституционным ряд положений Закона "О пенсионном обеспечении".

Как пишет "Сегодня", в марте 2015 года депутаты ввели возрастной ценз в 50—55 лет для тех, кто, работая по профессии, ведущей к утрате трудоспособности и профпригодности, заработал право на досрочную пенсию. Речь не идет о "списках №1 и №2", включающих профессии с особо тяжелыми, тяжелыми и вредными условиями труда (шахтеры, металлурги, химики), — для них ничего не изменилось), а о летчиках, авиадиспетчерах, машинистах поездов, механизаторах, доярках, лесосплавщиках, докерах, геологах, преподавателях, медиках, артистах... Всего порядка сотни профессий. Причина — надо сократить дефицит бюджета Пенсфонда. Пенсионеров стало бы меньше, ведь, несмотря на выслугу, дающую право на пенсию, льготники еще должны были до пенсии "дорасти". КС решил, что это противоречит Конституции, лишает таких людей права на соцзащиту, и отменил эту норму закона. Ведь если человек по состоянию здоровья не может больше работать по профессии (летчик — летать, машинист — водить поезда, доярка — доить коров, балерина — танцевать), то он должен иметь право на пенсию, а не трудиться кем-то еще 5—10 лет, чтобы выжить.

Специалисты по пенсионным вопросам назвали решение КС популистским.

"Решение КС надо выполнять, значит, в стране станет больше "досрочных" молодых пенсионеров, у которых пенсии выше средних, что приведет к еще большему дефициту бюджета Пенсфонда (сейчас в нем не хватает около 150 млрд грн в год) и потребует дополнительных дотаций из госбюджета, — говорит экс-замглавы Пенсфонда Виктор Колбун. — Это ударит по экономике страны, недофинансируют прежде всего инвестиционные программы, возможно, деньги, которые предусмотрены на медреформу и реформу образования, потратят на выплаты пенсий".

По оценке Колбуна, в стране до миллиона человек получают пенсии по выслуге лет либо могут претендовать на них уже в ближайшее время.

В то же время экономисты успокаивают, говоря, что нагрузка на бюджет ПФ не окажется чрезмерной. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценивает увеличение числа пенсионеров по выслуге лет примерно в 20 тыс. чел.

"Это вполне посильная нагрузка для бюджета ПФ, порядка 100 млн грн в месяц, или плюс 0,3—0,4%, — подсчитал Пендзин. — Больше всего льготников среди учителей и врачей, более миллиона человек, но оформят пенсию в основном те, кто не может работать по состоянию здоровья. А вот директора школ, главврачи, у которых, как правило, большой стаж работы, — вряд ли, так как им придется уйти из профессии".

Руководитель института гражданских свобод Галина Третьякова считает, что решение КС — опасный прецедент:

"Так можно опротестовать отмену любой льготы, например, прекращение выплат субсидий по комуслугам, как сужающую соцзащиту граждан. Считаю, что КС, вынося решение, не принял во внимание 95-ю статью Конституции, которая требует учитывать возможности госбюджета. Если мы идем в Европу, как записано теперь в Конституции, то в Европе нет никаких льготных пенсий".

А юрист Владимир Столитний обращает внимание, что после прецедента льготники, которым вернули право выйти на пенсию в 2015—2019 гг., могут потребовать от государства выплатить им пенсии за предыдущие годы.

"Нужно разъяснение КС по этому вопросу, так как подобные регрессные выплаты — это миллиарды гривен, которые взять негде, только за счет налогоплательщиков".

Как сообщали Українськi Новини, ПФ начал финансирование пенсий за июнь.

Тем временем, украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году: кому выплатят и как это будет работать.