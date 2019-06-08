подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
08 июня 2019, суббота, 20:45 15
Происшествия 2019-06-08T20:56:50+03:00
Українські Новини
В Киеве на Днепре загорелось судно

В Киеве на Днепре загорелось судно

В Киеве произошло очередное ЧП на воде. После падения в озеро самолета в Святошинском районе, рядом с Трухановым островом на ходу загорелось судно. По этой причине водный транспорт совершил аварийную остановку. Благодаря быстрым действиям работников речного подразделения удалось вовремя локализовать пожар. В результате инцидента капитан и экипаж судна не пострадали.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины данного происшествия. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Кроме того, за последние сутки работники речной полиции спасли двух мужчин на воде. В отдел полиции в речном порту "Киев" поступило сообщение, что под мостом со стороны Труханова острова посередине реки плывет человек, которого сносит волна. На место происшествия немедленно направили служебный катер. Правоохранители спасли гражданина, который, не рассчитав силы, не мог самостоятельно доплыть до берега и начинал тонуть.

А около двух часов ночи за помощью к речным полицейским обратился мужчина, который рассказал, что в его катере закончилось горючее и он дрейфует по течению реки. Обследовав акваторию Днепра, полицейские обнаружили этот водный транспорт, который сразу отбуксировали, а заявителю оказали необходимую помощь.

Напомним, в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе.

Ранее на "Кузнице на Рыбальском" в Киеве загорелся корабль.

Больше новостей о: Судно пожар на судне

Архив
Новости
В Киеве на Днепре загорелось судно 20:45
"Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду 20:15
На Донбассе боевики ранили воина ВСУ 19:45
Дочь депутата Гриценко попала в ДТП 19:22
Журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду 17:21
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило 14:17
В Ивано-Франковской области сильные дожди затопили более 100 хозяйств 08:25
больше новостей
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Антон Кучухидзе: когда же вспомнят об Украине? 10:55 Мнение
Автомобиль полицейского. Фото: Наталья Науменко/Facebook
Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами 23:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok