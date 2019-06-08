В Киеве на Днепре загорелось судно

В Киеве произошло очередное ЧП на воде. После падения в озеро самолета в Святошинском районе, рядом с Трухановым островом на ходу загорелось судно. По этой причине водный транспорт совершил аварийную остановку. Благодаря быстрым действиям работников речного подразделения удалось вовремя локализовать пожар. В результате инцидента капитан и экипаж судна не пострадали.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины данного происшествия. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Кроме того, за последние сутки работники речной полиции спасли двух мужчин на воде. В отдел полиции в речном порту "Киев" поступило сообщение, что под мостом со стороны Труханова острова посередине реки плывет человек, которого сносит волна. На место происшествия немедленно направили служебный катер. Правоохранители спасли гражданина, который, не рассчитав силы, не мог самостоятельно доплыть до берега и начинал тонуть.

А около двух часов ночи за помощью к речным полицейским обратился мужчина, который рассказал, что в его катере закончилось горючее и он дрейфует по течению реки. Обследовав акваторию Днепра, полицейские обнаружили этот водный транспорт, который сразу отбуксировали, а заявителю оказали необходимую помощь.

Напомним, в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе.

Ранее на "Кузнице на Рыбальском" в Киеве загорелся корабль.