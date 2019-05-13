От латте лучше отказаться: Супрун рассказала о вреде и пользе кофе

Кофе имеет как хорошее, так и вредное воздействие на организм, его лучше запивать водой, пить без сахара и сладостей или молока. Большое латте с сахаром не должно заменить своевременное и полноценное блюдо, хотя по калориям приближается к порции спагетти.

Об этом говорится в заметке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Отмечается что в 2016 году кофе, более половины видов которого находится на грани исчезновения, исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений, и внесли в список веществ с противоопухолевым действием. Сейчас кофе признают как элемент здорового рациона.

Исследования показали, что кофе благотворно влияет на такие процессы в нашем организме:

Улучшает состояние выстилки (эндотелия) кровеносных сосудов и тем самым уменьшает риск атеросклероза.

На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С.

Уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита.

В некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона.

У людей, которые быстро разрушают кофеин, то есть "кофе на них не действует", кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней.

Люди, регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти.

Любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе).

Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение. Но иногда это вредит здоровью.

Кофе стимулирует образование фактора роста нервов BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Другими стимуляторы его синтеза является бег, танцы и интервальные голодания.

Более известным эффектом кофе помогает фокусированию, борьбе с сонливостью и улучшению настроения.

Но кофе может вредить здоровью. Упрощенно можно описать три ситуации, когда кофемания становится злом.

Медленное обезвреживание кофеина.

Зависимость от кофе.

Кофе вредит, если его сочетают с лакомствами и/или молоком. Такое не заметное потребление сладостей, часто процесированных, длительного хранения, с содержанием транс-жиров и без каких-либо полезных веществ, как то клетчатка или витамины - вредит здоровью. Молоко не является абсолютным злом. Оно вредит прежде всего людям с непереносимостью лактозы.

Также отмечается, что одного совета не существует, сколько кофе в день можно пить. Если кофе на вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не более порции в день.

Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.

Атлеты могут улучшить ощущения на забеге или тренировке, если выпьют крепкий большой кофе и запьют его соком.

Кофе можно пить беременным женщинам, но 1-2 раза в день. Во время беременности кофеин разрушается медленнее, и это следует учитывать. Высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом. Впрочем, кофе не запрещен - запрещено перепотребление.

Кофе повышает риск остеопороза, но в случае, когда его пьют женщины в менопаузе в количестве около 8 порций в день и не потребляют достаточно кальция и витамина D.

Если вам стоит "сделать рывок", но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов, и кофеину будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее.

Не пейте кофе, а также другие напитки, слишком горячими. Это увеличивает риск рака пищевода.

Как сообщали Українські Новини, любовь к кофе или чаю зависит от наследственности.

Также ученые доказали, что ежедневное употребление кофе предотвращает развитие слабоумия