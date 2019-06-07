подписаться на рассылку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 июня 2019, пятница, 23:48 82
Происшествия 2019-06-08T00:04:11+03:00
Українські Новини
Шахтер погиб в Кривом Роге на глубине 1,2 тыс. метров

Шахтер погиб в Кривом Роге на глубине 1,2 тыс. метров

Шахта в Кривой Роге. Фото: Фото: wikimapia.org
Шахта в Кривой Роге. Фото: Фото: wikimapia.org

После того, как в одной из шахт Кривого Рога нашли двух мертвых шахтеров, рабочий погиб 7 июня на шахте им. Фрунзе в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества "Сухая Балка", которому принадлежит данная шахта, передают Українські Новини.

"7 июня в горной выработке горизонта 1 210 метров в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - сообщили в ведомстве.

Проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, из шахты в Кривом Роге эвакуировали 259 шахтеров.

Также в шахте во Львовской области случился обвал, есть погибшие. Ранее во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник.

Кроме того, 2 шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области. Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте "Лесная", где погибли два горняка.

Больше новостей о: Шахта Шахтер Смерть шахтеров

Архив
Новости
Автомобиль полицейского. Фото: Наталья Науменко/Facebook
Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами 23:54
Шахтер погиб в Кривом Роге на глубине 1,2 тыс. метров 23:48
Авария с Tesla. Фото: Виталий Куздровский/
Пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир" 23:15
В Одессе эвакуировали людей из 15 объектов 22:53
Митрополит Лука открестился от заявлений о том, что был целью предотвращенного теракта в Запорожье 22:28
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило 14:17
больше новостей
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok