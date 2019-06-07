Шахтер погиб в Кривом Роге на глубине 1,2 тыс. метров

После того, как в одной из шахт Кривого Рога нашли двух мертвых шахтеров , р

Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества "Сухая Балка", которому принадлежит данная шахта, передают Українські Новини.

"7 июня в горной выработке горизонта 1 210 метров в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - сообщили в ведомстве.

Проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, из шахты в Кривом Роге эвакуировали 259 шахтеров.

Также в шахте во Львовской области случился обвал, есть погибшие. Ранее во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник.

Кроме того, 2 шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области. Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте "Лесная", где погибли два горняка.