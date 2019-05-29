В шахте во Львовской области случился обвал, есть погибшие

2 шахтера погибли 29 мая из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель государственного предприятия "Львовуголь".

Обвал пород произошел на 181-м бортовом штреке пласта "Сокальский" в районе соединения с лавой N181.

В этот момент в шахте находились 69 шахтеров.

Под обвалом оказались два шахтера – 21-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлык.

Во время спасательной операции обоих освободили из под завалов без признаков жизни.

Главное управление Гоструда во Львовской области создало комиссию для расследования инцидента.

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области из-за вспышки метана на шахте 5 человек получили ожоги.

Ранее в Донецкой области в шахте произошел пожар.

Кроме того, из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер.