В шахте во Львовской области случился обвал, есть погибшие

2 шахтера погибли 29 мая из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель государственного предприятия "Львовуголь".\r\nОбвал пород произошел на 181-м бортовом штреке пласта "Сокальский" в районе соединения с лавой N181.\r\nВ этот момент в шахте находились 69 шахтеров.\r\nПод обвалом оказались два шахтера – 21-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлык.\r\nВо время спасательной операции обоих освободили из под завалов без признаков жизни.\r\nГлавное управление Гоструда во Львовской области создало комиссию для расследования инцидента.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области из-за вспышки метана на шахте 5 человек получили ожоги.\r\nРанее в Донецкой области в шахте произошел пожар.\r\nКроме того, из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер.