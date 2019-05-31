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31 мая 2019, пятница, 11:35 305
Общество 2019-05-31T11:49:38+03:00
Українські Новини
На шахте "Лесная" шахтеры не должны были находиться на месте аварии

На шахте "Лесная" шахтеры не должны были находиться на месте аварии

Согласно предварительным данным, по паспорту участка шахты "Лесная" во Львовской области горняки не должны были находиться на месте аварии без необходимых предупредительных мер. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун во время Часа вопросов к правительству 31 мая, передает 112.

"На сегодня есть только предварительные выводы относительно причин возникновения данной аварии. Экспертная комиссия окончательный вывод еще не предоставила. Только после того, как будет окончательный вывод, мы сможем назвать точно, что стало причиной аварии и все обстоятельства. По предварительным данным, произошло обрушение кровли, и по паспорту данного участка работники в том месте, где обвалилась кровля, не должны были находиться без необходимых предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзорного", - сказал Корзун.

Так он ответил на вопрос представителя "Народного фронта" Михаила Бондаря.

Как сообщали Українські Новини, 2 шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.

Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте "Лесная", где погибли два горняка.

Ранее в одной из шахт Кривого Рога нашли двух мертвых шахтеров.

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