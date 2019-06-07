Шахтар загинув у Кривому Розі на глибині 1,2 тис. метрів

Після того, як в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів , р

Про це повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства "Суха Балка", якому належить ця шахта, передають Українські Новини.

"7 червня в гірничій виробці горизонту 1 210 метрів у несвідомому стані було знайдено гірника очисного забою. Гірничим майстром і робітником було вжито заходів для надання першої допомоги потерпілому. Його було оперативно піднято з шахти на поверхню, де констатували його смерть", - повідомили у відомстві.

Проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, з шахти в Кривому Розі евакуювали 259 шахтарів.

Також у шахті у Львівській області стався обвал, є загиблі. Раніше у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник.

Крім того, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області. Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники.