Шахтар загинув у Кривому Розі на глибині 1,2 тис. метрів

Після того, як в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів, робочий загинув 7 червня на шахті ім. Фрунзе в Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства "Суха Балка", якому належить ця шахта, передають Українські Новини.\r\n"7 червня в гірничій виробці горизонту 1 210 метрів у несвідомому стані було знайдено гірника очисного забою. Гірничим майстром і робітником було вжито заходів для надання першої допомоги потерпілому. Його було оперативно піднято з шахти на поверхню, де констатували його смерть", - повідомили у відомстві.\r\nПроводиться перевірка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з шахти в Кривому Розі евакуювали 259 шахтарів.\r\nТакож у шахті у Львівській області стався обвал, є загиблі. Раніше у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник.\r\nКрім того, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області. Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники.