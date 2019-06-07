підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 червня 2019, пʼятниця, 23:48 12
Події 2019-06-08T01:30:02+03:00
Українські Новини
Шахтар загинув у Кривому Розі на глибині 1,2 тис. метрів

Шахтар загинув у Кривому Розі на глибині 1,2 тис. метрів

Шахта в Кривий Розі. Фото: wikimapia.org
Шахта в Кривий Розі. Фото: wikimapia.org

Після того, як в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів, робочий загинув 7 червня на шахті ім. Фрунзе в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства "Суха Балка", якому належить ця шахта, передають Українські Новини.

"7 червня в гірничій виробці горизонту 1 210 метрів у несвідомому стані було знайдено гірника очисного забою. Гірничим майстром і робітником було вжито заходів для надання першої допомоги потерпілому. Його було оперативно піднято з шахти на поверхню, де констатували його смерть", - повідомили у відомстві.

Проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, з шахти в Кривому Розі евакуювали 259 шахтарів.

Також у шахті у Львівській області стався обвал, є загиблі. Раніше у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник.

Крім того, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області. Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники.

Більше новин про: Шахта шахтарі Смерть шахтарів

Архів
Новини
Автомобіль поліцейського. Фото: Наталія Науменко/Facebook
Поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами 23:54
Шахтар загинув у Кривому Розі на глибині 1,2 тис. метрів 23:48
Аварія з Tesla. Фото: Віталій Куздровський/
Пасажирка Tesla загинула від зіткнення з комунальниками на трасі "Київ-Житомир" 23:15
В Одесі евакуювали людей з 15 об'єктів 22:53
Митрополит Лука відхрестився від заяв про те, що був метою відверненого теракту в Запоріжжі 22:28
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи 13:00
Ситника позбавили права блокувати договори олігархів, - ЗМІ 13:00
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС, - Нацполіція 19:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok