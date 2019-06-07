Митрополит Лука открестился от заявлений о том, что был целью предотвращенного теракта в Запорожье

Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль назвал митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку целью предотвращенного Службой безопасности Украины в пятницу в Запорожье террористического акта, а сам Лука заявил в ответ, что сообщение о якобы предотвращении покушения на него с помощью взрывчатки не соответствует действительности.

Брыль написал о том, что целью террористического акта является Лука, на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом губернатор ошибочно назвал митрополита Луку главой РПЦ (Русской православной церкви).

"Взрывное устройство должно было сработать на телефонный звонок и ликвидировать главу РПЦ митрополита Луку", - написал Брыль.

В свою очередь, Лука ответил в открытом обращении к первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову на своем канале в мессенджере Telegram.

"Сегодняшнее сообщение о якобы предотвращении покушения на меня с помощью взрывчатки не соответствует действительности. Я нахожусь за пределами Запорожья, поэтому даже теоретически данное противоправное действие не могло быть направлено в мой адрес", - написал митрополит.

Митрополит считает заявления отдельных лиц о нем как о цели теракта в Запорожье направленными на нагнетание негативных общественных настроений информационными манипуляциями, которые способствуют разжиганию межконфессиональной вражды, и просит Баканова расследовать их.

Как сообщали Українськi Новини, военная прокуратура заявляет, что задержанные в Киеве российские диверсанты планировали теракты в странах Прибалтики.

Ранее в Харькове предотвратили заказанный Россией теракт.