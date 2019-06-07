Митрополит Лука відхрестився від заяв про те, що був метою відверненого теракту в Запоріжжі

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль назвав митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку метою відверненого Службою безпеки України у п'ятницю в Запоріжжі терористичного акту, а сам Лука заявив у відповідь, що повідомлення про запобігання замаху на нього за допомогою вибухівки не відповідає дійсності.

Бриль написав про те, що метою терористичного акту є Лука, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому губернатор помилково назвав митрополита Луку головою РПЦ (Російської православної церкви).

"Вибуховий пристрій мав спрацювати на телефонний дзвінок і ліквідувати голову РПЦ митрополита Луку", - написав Бриль.

У свою чергу, Лука відповів у відкритому зверненні до першого заступника голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканову на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Сьогоднішнє повідомлення про нібито відвернення замаху на мене за допомогою вибухівки не відповідає дійсності. Я перебуваю за межами Запоріжжя, тому навіть теоретично це протиправне діяння не могло бути направлено на мою адресу", - написав митрополіт.

Митрополит вважає заяви окремих осіб про нього як про мету теракту в Запоріжжі спрямованими на нагнітання негативних суспільних настроїв інформаційними маніпуляціями, які сприяють розпалюванню міжконфесійної ворожнечі, і просить Баканова розслідувати їх.

Як повідомляли Українські Новини, військова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.

Раніше в Харкові запобігли замовленому Росією теракту.