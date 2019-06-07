підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Митрополит Лука відхрестився від заяв про те, що був метою відверненого теракту в Запоріжжі
07 червня 2019, пʼятниця, 22:28 11
Політика 2019-06-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
Митрополит Лука відхрестився від заяв про те, що був метою відверненого теракту в Запоріжжі

Митрополит Лука відхрестився від заяв про те, що був метою відверненого теракту в Запоріжжі

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Фото:
Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Фото: "Аргументи і Факти"

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль назвав митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку метою відверненого Службою безпеки України у п'ятницю в Запоріжжі терористичного акту, а сам Лука заявив у відповідь, що повідомлення про запобігання замаху на нього за допомогою вибухівки не відповідає дійсності.

Бриль написав про те, що метою терористичного акту є Лука, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому губернатор помилково назвав митрополита Луку головою РПЦ (Російської православної церкви).

"Вибуховий пристрій мав спрацювати на телефонний дзвінок і ліквідувати голову РПЦ митрополита Луку", - написав Бриль.

У свою чергу, Лука відповів у відкритому зверненні до першого заступника голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканову на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Сьогоднішнє повідомлення про нібито відвернення замаху на мене за допомогою вибухівки не відповідає дійсності. Я перебуваю за межами Запоріжжя, тому навіть теоретично це протиправне діяння не могло бути направлено на мою адресу", - написав митрополіт.

Митрополит вважає заяви окремих осіб про нього як про мету теракту в Запоріжжі спрямованими на нагнітання негативних суспільних настроїв інформаційними маніпуляціями, які сприяють розпалюванню міжконфесійної ворожнечі, і просить Баканова розслідувати їх.

Як повідомляли Українські Новини, військова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.

Раніше в Харкові запобігли замовленому Росією теракту.

Більше новин про: Митрополит Теракт Митрополит Лука Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука терористичний акт

Архів
Новини
В Одесі евакуювали людей з 15 об'єктів 22:53
Митрополит Лука відхрестився від заяв про те, що був метою відверненого теракту в Запоріжжі 22:28
Поліція почала розслідування за фактом падіння літака в озеро в Києві 22:04
З наступного року NASA буде відправляти туристів на орбітальну станцію 21:48
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
"Ви пробили дно" - Зеленський іронічно "подякував" Раді, яка проігнорувала його ініціативи 21:18
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи 13:00
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok