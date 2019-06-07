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07 июня 2019, пятница, 20:23 55
Спорт 2019-06-07T20:27:34+03:00
Українські Новини
Фото дня: во Львове болельщики сборной Украины и Сербии провели красочный марш

Фото дня: во Львове болельщики сборной Украины и Сербии провели красочный марш

Болельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.net
Болельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.net

Сегодня, 7-го июня, в матче третьего тура группового раунда квалификации Евро-2020 национальная сборная Украины на "Арене Львов" сыграет против команды Сербии.

Перед матчем украинские и хорватские болельщики прошли по Львову общим маршем. Главный лозунг акции: "Украина, Хорватия – братья навеки!", пишет Sport.ua.

Акция посвящена дружбе украинского и хорватского народов. Организаторы выступают за защиту Европы от путинской пропаганды.

Во Львов также приехали также украинцы, проживающие в столице Великобритании Лондоне, чтобы поддержать сборную Украины. Приехала группа из около десяти футбольных фанатов. Около 16:00 они вышли в центр города с символикой, пишет Zaxid.net.

Болельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.netБолельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.net

Болельщики сборной Украины и Сербии провели совместный марш перед матчем . Фото: spоrt.uaБолельщики сборной Украины и Сербии провели совместный марш перед матчем . Фото: spоrt.ua

Как сообщали Українські Новини, сборная Украины сыграла вничью со сборной Португали.

Кроме того, отборочный футбольный матч к Евро-2020 между Люксембургом и Национальной командой Украины закончился со счетом 2-1.

 

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