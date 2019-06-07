Фото дня: во Львове болельщики сборной Украины и Сербии провели красочный марш

Сегодня, 7-го июня, в матче третьего тура группового раунда квалификации Евро-2020 национальная сборная Украины на "Арене Львов" сыграет против команды Сербии.\r\nПеред матчем украинские и хорватские болельщики прошли по Львову общим маршем. Главный лозунг акции: "Украина, Хорватия – братья навеки!", пишет Sport.ua.\r\nАкция посвящена дружбе украинского и хорватского народов. Организаторы выступают за защиту Европы от путинской пропаганды.\r\nВо Львов также приехали также украинцы, проживающие в столице Великобритании Лондоне, чтобы поддержать сборную Украины. Приехала группа из около десяти футбольных фанатов. Около 16:00 они вышли в центр города с символикой, пишет Zaxid.net.\r\n\r\n\r\n\r\nБолельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.net\r\nБолельщики сборной Украины и Сербии провели совместный марш перед матчем . Фото: spоrt.ua\r\nКак сообщали Українські Новини, сборная Украины сыграла вничью со сборной Португали.\r\nКроме того, отборочный футбольный матч к Евро-2020 между Люксембургом и Национальной командой Украины закончился со счетом 2-1.\r\n