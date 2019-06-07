В Днепровском районе поймали мужчину с гранатой

Полиция задержала мужчину с гранатой в Днепровском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, передают Українськi Новини.

"Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство", - сказано в нем.

Работники уголовного розыска совместно с участковыми Днепровского управления полиции на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину.

Во время проверки документов и содержимого сумки правоохранители обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Мужчину задержали.

Задержанный - уроженец Черкасской области, 1977 года рождения, ранее біл судим за грабеж и хранение наркотиков.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.

В апреле 2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.