В Днепровском районе поймали мужчину с гранатой

Полиция задержала мужчину с гранатой в Днепровском районе Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, передают Українськi Новини.\r\n"Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство", - сказано в нем.\r\nРаботники уголовного розыска совместно с участковыми Днепровского управления полиции на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину.\r\nВо время проверки документов и содержимого сумки правоохранители обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.\r\nМужчину задержали.\r\nЗадержанный - уроженец Черкасской области, 1977 года рождения, ранее біл судим за грабеж и хранение наркотиков.\r\nНачато уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\nРанее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.\r\nВ апреле 2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.