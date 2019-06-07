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07 июня 2019, пятница, 13:16 92
Общество 2019-06-07T13:16:41+03:00
Українські Новини
Грозы и жара: синоптики рассказали о погоде в Киеве на выходных

Грозы и жара: синоптики рассказали о погоде в Киеве на выходных

8 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте кратковременные дожди. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

7 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

А вот вчера почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение.

В четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди.

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