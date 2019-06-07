Грозы и жара: синоптики рассказали о погоде в Киеве на выходных

8 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nВ Моршине кратковременные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nВ центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте кратковременные дожди. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n7 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nА вот вчера почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение.\r\nВ четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди.