Население начало больше сдавать валюты, чем покупать

В мае население продало наличной валюты на 25 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превышает покупку впервые с февраля текущего года.

В мае население продало 1 215,7 млн и купило 1 190,8 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 25 млн долларов больше, чем купило.

По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.