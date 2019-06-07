Населення почало більше здавати валюти, ніж купувати

У травні населення продало готівкової валюти на 25 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чистий продаж валюти населенням перевищує покупку вперше з лютого поточного року.

У травні населення продало 1 215,7 млн і купило 1 190,8 млн доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення продало готівкової валюти на 25 млн доларів більше, ніж купило.

За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше зріс, на 2019-2022 роки.

Голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.