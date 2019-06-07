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07 червня 2019, пʼятниця, 12:00 18
Політика 2019-06-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" перенесла з'їзд у ботсаду в Києві на 9 червня

"Слуга народу" перенесла з'їзд у ботсаду в Києві на 9 червня

Партія "Слуга народу" перенесла з'їзд у Національному ботанічному саду імені М.Н.Гришка в Києві на 9 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, передають Українські Новини.

"З'їзд партії "Слуга народу", запланований на найближчу суботу, переноситься на неділю, 9 червня. Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії у мажоритарних округах. Через сайт "Слуги народу" ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути опрацювати всі анкети, щоб вибрати найбільш гідних кандидатів", - сказано в ньому.

При цьому місце проведення з'їзду залишається колишнім - ботанічний сад ім. Гришко.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" проведе з'їзд у київському ботсаду.

партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Верховної Ради з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".

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