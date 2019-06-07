підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 червня 2019, пʼятниця, 08:25 27
Суспільство 2019-06-07T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області сильні дощі затопили понад 100 господарств

В Івано-Франківській області сильні дощі затопили понад 100 господарств

Затоплення господарств в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС
Затоплення господарств в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС

Грози і велика кількість опадів, які пройшли на території Косівського, Коломийського та Тлумацького районів Івано-Франківської області, затопили понад сотні господарств. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що на території 3 адміністративних районів, у 8 населених пунктах області - Косові і Погоди, Стопчатові, Смодній, Пістині Косівського району, Великій Кам'янці і Турці Коломийського району, Діброві Тлумацького району було підтоплено двори, житлові будівлі та сільськогосподарські угіддя.

За попередньою інформацією, в с. Косів підтоплені орієнтовно 10 господарств, пошкоджено дорожнє полотно по вул. Павлика.

В с. Смодна Косівського району підтоплено близько 25 господарств, в с. Вербовець Косівського району підтоплено близько 100 господарств, зруйновано 3 автомобільні переїзди на присілках Гордаків, Кичера, Гавриле, пошкоджено дорожнє покриття вулиць Франка, Павлика, Галана, Лесі Українки, провулок Банський.

Наголошується, що підрозділи Управління ДСНС в області спільно з комунальними організаціями здійснили 10 виїздів для надання допомоги населенню з відкачування води. Евакуйовано 1 людину з підтопленого житлового будинку в селі Турка Коломийського району.

До проведення робіт залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік, в т. ч. від обласного управління ДСНС 9 одиниць техніки, 9 мотопомп, 25 осіб особового складу.

У постраждалих районах працюють групи з числа представників органів місцевого самоврядування для визначення обсягів негативних наслідків негоди.

Опади наразі припинилися, вода в основному самостійно йде з підтоплених територій.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україну накриють дощі, грози, місцями зі шквальним вітром.

Раніше Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.

Більше новин про: Підтоплення Затоплення вулиць Негода в Україні

Архів
Новини
Зеленський відреагував на загострення в зоні ООС 10:08
Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур 10:01
ГПУ не буде звертатися в суд для обрання Ющенка запобіжного заходу 09:49
Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Кличка 09:46
Керівництво ТОВ "Восход Солар" спростовує чергові звинувачення компанії ТОВ "ФК "Веста" 09:30
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok