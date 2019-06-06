Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Бывший советник министра МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива, который баллотировался на президентских выборах, прокомментировал свое решение баллотироваться на выборы в Верховную Раду по спискам партии Бойко-Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Он этом он рассказал в комментарии изданию "Страна".

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее", - заявил он.

По списку Кива идет под 31 номером, это означает, что для его прохода в Раду, политической силе нужно набрать 13 процентов.

Как сообщали Українськi Новини, социалистическая партия выдвинула Киву кандидатом в Президенты.

Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.