підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 23:15 17
Верховна Рада і партії 2019-06-07T00:45:02+03:00
Українські Новини
Досить кокетувати в вишиванках: Ківа розповів, чому пішов за списками "Опозиційної платформи – За життя"

Досить кокетувати в вишиванках: Ківа розповів, чому пішов за списками "Опозиційної платформи – За життя"

Рабинович і Ківа.
Рабинович і Ківа.

Колишній радник міністра МВС України Арсена Авакова Ілля Ківа, який балотувався на президентських виборах, прокоментував своє рішення балотуватися на вибори до Верховної Ради за списками партії Бойко-Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

Він це він розповів у коментарі виданню "Страна".

"Час змін. Знаєте, хто більше всього має право говорити про світ і знає йому ціну. Це солдат, який пройшов війну. Пора зшивати країну. Вистачить кокетувати перед один одним у вишиванках. Закочуємо рукави, об'єднуємося і починаємо будувати сильну незалежну і цілісну Україну. Ми мусимо навчитися чути і бачити один одного. Відкинути забобони і навчитися системі компромісів. Ми всі звикли нудьгувати за Донбасом, а я хочу показати своєму синові український Донбас. Сильний і процвітаючий. І як можна швидше", - заявив він.

За списком Ківа йде під 31 номером, це означає, що для його проходження в Раду, політичній силі потрібно набрати 13 відсотків.

Як повідомляли Українські Новини, соціалістична партія висунула Ківу кандидатом у Президенти.

Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.

24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Ілля Ківа Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Зеленський повторно запропонує звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка наступного тижня 23:54
Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом 23:45
Досить кокетувати в вишиванках: Ківа розповів, чому пішов за списками "Опозиційної платформи – За життя" 23:15
Двоє водіїв загинули під колесами вантажівки на трасі Київ-Чернігів 22:45
Масштабний бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії розслідує Нацполіція 22:15
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300 19:50
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok