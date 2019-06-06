Досить кокетувати в вишиванках: Ківа розповів, чому пішов за списками "Опозиційної платформи – За життя"

Колишній радник міністра МВС України Арсена Авакова Ілля Ківа, який балотувався на президентських виборах, прокоментував своє рішення балотуватися на вибори до Верховної Ради за списками партії Бойко-Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

Він це він розповів у коментарі виданню "Страна".

"Час змін. Знаєте, хто більше всього має право говорити про світ і знає йому ціну. Це солдат, який пройшов війну. Пора зшивати країну. Вистачить кокетувати перед один одним у вишиванках. Закочуємо рукави, об'єднуємося і починаємо будувати сильну незалежну і цілісну Україну. Ми мусимо навчитися чути і бачити один одного. Відкинути забобони і навчитися системі компромісів. Ми всі звикли нудьгувати за Донбасом, а я хочу показати своєму синові український Донбас. Сильний і процвітаючий. І як можна швидше", - заявив він.

За списком Ківа йде під 31 номером, це означає, що для його проходження в Раду, політичній силі потрібно набрати 13 відсотків.

Як повідомляли Українські Новини, соціалістична партія висунула Ківу кандидатом у Президенти.

Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.

24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.