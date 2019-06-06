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06 июня 2019, четверг, 22:45 39
Происшествия 2019-06-06T22:45:16+03:00
Українські Новини
Двое водителей погибли под колесами грузовика на трассе Киев-Чернигов

Двое водителей погибли под колесами грузовика на трассе Киев-Чернигов

Смертельно ДТП на трассе Киев-Чернигов.
Смертельно ДТП на трассе Киев-Чернигов.

В селе Лемеши Козелецьго района Черниговской области под колесами грузовика погибли двое мужчин. ДТП произошло около 12:30 на трассе Киев-Чернигов.

Информацию UA Чернигов подтвердил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копистко.

Погибшие - водители двух грузовиков, ехали в сторону Киева. Оба - из Козельца. Они остановились в селе Лемеши на обочине, чтобы отремонтировать одну из машин. В это время в них въехал грузовик, который двигался в том же направлении.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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