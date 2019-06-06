Двое водителей погибли под колесами грузовика на трассе Киев-Чернигов

В селе Лемеши Козелецьго района Черниговской области под колесами грузовика погибли двое мужчин. ДТП произошло около 12:30 на трассе Киев-Чернигов.\r\nИнформацию UA Чернигов подтвердил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копистко.\r\nПогибшие - водители двух грузовиков, ехали в сторону Киева. Оба - из Козельца. Они остановились в селе Лемеши на обочине, чтобы отремонтировать одну из машин. В это время в них въехал грузовик, который двигался в том же направлении.\r\nПо предварительной информации, водитель уснул за рулем.\r\nНа месте работает следственно-оперативная группа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, под Херсоном иномарка протаранила остановку с людьми: погибли двое, третий травмирован.\r\nРанее водитель легковушки умер по дороге в больницу от столкновения с самосвалом под Киевом.\r\nВ Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших.