Спека до +34 з грозами і градом: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Атмосферні фронти і надалі провокуватимуть вологу і грозову погоду в Україні. У той же час, з наступного тижня спека в Україні посилиться.

Про це в своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.

"Червень сів в своєму зручному кріслі і впевнено керує літніми процесами. Ганяє хмари, гримить грозами, вибухає неймовірними сортами троянд, заливає дощами двір і відразу ж сміється сонцем і височенним вологістю після дощу, б'ється градом і наповнює навколо все такими ароматами, що вмілі парфумери світу видаються маленькими дилетантами зі своїми вишуканими букетами в скляних пляшках ", - написала синоптик.

За її словами, до кінця тижня в більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі сильні зливи. При грозах передбачається шквалисте посилення вітру та град. Сильні зливи найбільш ймовірні на Правобережжі України.

За словами Діденко, українцям, які планують влаштувати масові заходи на відкритому повітрі, необхідно подбати про ретельне вивчення прогнозу погоди і особливі заходи безпеки.

"Адже сильна злива і шквал - це миттєві явища, які можуть наробити шкоди за лічені хвилини", - попередила вона.

Лівобережна Україна - східна частина, більшість Півдня і Центру - будуть знаходитися в зоні сухої повітряної маси. Тут дощі, якщо і будуть йти, то вкрай рідко і місцями.

За словами синоптика, спека буде домінувати, тому в східних, центральних областях і в більшості південній частині в поєднанні із сухою погодою посилиться пожежна небезпека. Варто бути особливо обережними з огнем.Температура повітря в Україні в нічні години 14-22 градуси тепла, а протягом дня очікується + 25 + 30 градусів, на сході і півдні до + 30 + 32 градусів. У західних областях передбачається + 23 + 28 градусів.

Источник: wxcharts.com

Наступний же тиждень принесе посилення спеки. Практично повсюдно стовпчики термометрів сягнуть + 25 + 32 градусів, місцями до + 30 + 34 градусів.

З понеділка, 10 червня, грозові дощі найбільш вірогідні в західній частині України і місцями в північних областях. Періодичні локальні дощі можливі в Одеській, Миколаївській областях та в Криму. На решті території України буде сухо і сонячно.

Спекотна погода може негативно впливати на самопочуття, тому варто пити більше води, уникати прямих сонячних променів, віддавати перевагу світлим натуральним тканинам, захищати голову, ховатися в тінь", - попередила Діденко.

В Києві до кінця тижня місцями йтимуть короткочасні дощі з грозами. Під час грози можливий шквалистий вітер і град. У понеділок, 10 червня, локальні дощі в столиці вірогідні, проте в подальшому, на наступному тижні, буде домінувати суха і спекотна повітряна масса.

На вихідних і наступного тижня спека в столиці посилиться і досягне + 29 + 33 градусів. Тому треба бути обережними з вогнем, працюючи на відкритому повітрі, прикривати від сонця голову, пити більше води.

"Злива, спека, комарі, троянди, любисток, полуниці, купання, малосольні огірки і красивенні пейзажі, світлий одяг, відпустка з мінімальним гардеробом - нехай це літо буде для нас щасливим, цікавим і завжди поруч з близькими людьми ", - побажала українцям синоптик.

Нагадаємо, 5 червня в Кам'янець-Подільському через зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі. Також 5 червня Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим мешканцям.