"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко

7 июня 2009 года в ходе обращения Юлии Тимошенко к народу в официальные кадры попал фрагмент записи, обрезанный при монтаже.

На нем перед началом записи Юлия Тимошенко обращается к режиссеру, жалуясь на то, что перед ней на суфлере пропал текст.

Однако интонация и слова, которыми была высказана эта фраза, передают весь драматизм неожиданной развязки "коалиционного сериала": "Пропало все!".

https://www.youtube.com/watch?v=2od8yID7Ss8" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, 22 января исполнилось 5 лет "куле в лоб" Арсения Яценюка.

Также Тимошенко после перепалки Порошенко и Зеленского в эфире "1+1" записала видеообращение. Кроме того, Тимошенко потратила четверть миллиарда на предвыборную кампанию.

Тем временем Тимошенко высказалась об отставке Гройсмана и своем возможном назначении на его место, а 10,2% украинцев за назначение премьером Тимошенко, 10% - Смешко и 9,7% - Бойко.

Также Тарута и Тимошенко пойдут на досрочные выборы в Раду вместе. Ранее Тарута снялся с выборов президента в пользу Тимошенко, объединив с ней штабы и предвыборные программы.