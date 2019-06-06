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06 июня 2019, четверг, 20:45 143
Президент 2019-06-06T20:52:57+03:00
Українські Новини
"Дорожная карта" Президента не будет обнародована до 19 июня, - пресс-секретарь

"Дорожная карта" Президента не будет обнародована до 19 июня, - пресс-секретарь

Владимир Зеленский. Скриншот 112.ua
Владимир Зеленский. Скриншот 112.ua

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "дорожная карта" действий Президента не будет обнародована до 19 июня.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности", - написала Мендель.

Пресс-секретарь отметила, что в Украине были прецеденты, когда инициативы Президента блокировали, зная их заранее. 

Кроме того, Украина должна согласовать "дорожную карту" с европейскими партнерами в рамках "Нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина).

"Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", - написала она.

Мендель также подчеркнула, что перед страной сейчас стоят две основные задачи - прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, сенатор США Роб Портман заявил, что Владимир Зеленский умный, хороший собеседник и решительно настроен.

Тем временем Владимир Зеленский ответил на петицию за его отставку.

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