"Дорожная карта" Президента не будет обнародована до 19 июня, - пресс-секретарь

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "дорожная карта" действий Президента не будет обнародована до 19 июня.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности", - написала Мендель.

Пресс-секретарь отметила, что в Украине были прецеденты, когда инициативы Президента блокировали, зная их заранее.

Кроме того, Украина должна согласовать "дорожную карту" с европейскими партнерами в рамках "Нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина).

"Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", - написала она.

Мендель также подчеркнула, что перед страной сейчас стоят две основные задачи - прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, сенатор США Роб Портман заявил, что Владимир Зеленский умный, хороший собеседник и решительно настроен.

Тем временем Владимир Зеленский ответил на петицию за его отставку.