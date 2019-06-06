"Дорожная карта" Президента не будет обнародована до 19 июня, - пресс-секретарь

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "дорожная карта" действий Президента не будет обнародована до 19 июня.\r\nОб этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности", - написала Мендель.\r\nПресс-секретарь отметила, что в Украине были прецеденты, когда инициативы Президента блокировали, зная их заранее. \r\nКроме того, Украина должна согласовать "дорожную карту" с европейскими партнерами в рамках "Нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина).\r\n"Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", - написала она.\r\nМендель также подчеркнула, что перед страной сейчас стоят две основные задачи - прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сенатор США Роб Портман заявил, что Владимир Зеленский умный, хороший собеседник и решительно настроен.\r\nТем временем Владимир Зеленский ответил на петицию за его отставку.