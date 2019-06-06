підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 20:45 79
Президент 2019-06-06T22:45:02+03:00
Українські Новини
"Дорожня карта" президента не буде оприлюднена до 19 червня, - прес-секретар

"Дорожня карта" президента не буде оприлюднена до 19 червня, - прес-секретар

Володимир Зеленський. Скріншот 112.ua
Володимир Зеленський. Скріншот 112.ua

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що "дорожня карта" дій Президента не буде оприлюднена до 19 червня.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оприлюднення карти занадто рано - це питання безпеки", - написала Юлія Мендель.

Прес-секретар зазначила, що в Україні були прецеденти, коли ініціативи Президента блокували, знаючи їх заздалегідь.

Крім того, Україна має узгодити "дорожню карту" з європейськими партнерами в рамках "Нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія, Україна).

"Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднити дорожню карту", - написала вона.

Мендель також підкреслила, що перед країною зараз стоять дві основні завдання - припинення вогню і повернення додому полонених українців.

Як повідомляли Українські Новини, сенатор США Роб Портман заявив, що Володимир Зеленський розумний, хороший співрозмовник і рішуче налаштований.

Тим часом Володимир Зеленський відповів на петицію за його відставку.

Більше новин про: Володимир Зеленський Юлія Мендель Дорожна карта

Архів
Новини
Двоє водіїв загинули під колесами вантажівки на трасі Київ-Чернігів 22:45
Масштабний бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії розслідує Нацполіція 22:15
Українській авіакомпанії заборонили польоти через проблеми з безпекою 21:57
Хабар. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Директор компанії попався на мільйонному хабарі за сприяння у земельному питанні в Запоріжжі 21:45
Дворічного хлопчика загриз леопард у нацпарку ПАР 21:32
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300 19:50
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok