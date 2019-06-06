"Дорожня карта" президента не буде оприлюднена до 19 червня, - прес-секретар

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що "дорожня карта" дій Президента не буде оприлюднена до 19 червня.\r\nПро це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Оприлюднення карти занадто рано - це питання безпеки", - написала Юлія Мендель.\r\nПрес-секретар зазначила, що в Україні були прецеденти, коли ініціативи Президента блокували, знаючи їх заздалегідь.\r\nКрім того, Україна має узгодити "дорожню карту" з європейськими партнерами в рамках "Нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія, Україна).\r\n"Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднити дорожню карту", - написала вона.\r\nМендель також підкреслила, що перед країною зараз стоять дві основні завдання - припинення вогню і повернення додому полонених українців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сенатор США Роб Портман заявив, що Володимир Зеленський розумний, хороший співрозмовник і рішуче налаштований.\r\nТим часом Володимир Зеленський відповів на петицію за його відставку.