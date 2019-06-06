"Дорожня карта" президента не буде оприлюднена до 19 червня, - прес-секретар

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що "дорожня карта" дій Президента не буде оприлюднена до 19 червня.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оприлюднення карти занадто рано - це питання безпеки", - написала Юлія Мендель.

Прес-секретар зазначила, що в Україні були прецеденти, коли ініціативи Президента блокували, знаючи їх заздалегідь.

Крім того, Україна має узгодити "дорожню карту" з європейськими партнерами в рамках "Нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія, Україна).

"Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднити дорожню карту", - написала вона.

Мендель також підкреслила, що перед країною зараз стоять дві основні завдання - припинення вогню і повернення додому полонених українців.

Як повідомляли Українські Новини, сенатор США Роб Портман заявив, що Володимир Зеленський розумний, хороший співрозмовник і рішуче налаштований.

Тим часом Володимир Зеленський відповів на петицію за його відставку.