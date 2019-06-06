Сенатор США поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Сенатор США Роб Портман заявил, что новый украинский президент Владимир Зеленский умный, хороший собеседник и решительно настроен.

Так он также похвалил за "скромность и уместность" ответ Зеленского на вопрос сенатора о большой поддержке среди избирателей, которую получил новый президент. Зеленский тогда заявил, что большая поддержка на выборах отражает не столько его популярность, как стремление людей к "изменениям, реформам и улучшению жизни", пишет "Голос Америки".

Выступая в Сенате с подробным отчетом перед американскими законодателями о своем путешествии в Украине, Портман поделился впечатлениями от встречи с Зеленским, которая длилась почти час и затронула широкий круг вопросов, включая российскую агрессию, пропаганду, захват украинских моряков, украинские реформы, а также поддержку диаспоры.

"Мы хорошо пообщались о российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - подчеркнул сенатор. - Президент Зеленский посетил контактную линию, где происходят бои. Я был там в прошлом году. Там идет настоящая война 13000 человек были убиты на восточной границе Украины, на контактной линии. Он открыто говорил о храбрости воинов, а также об их потребности в плане вооруженных систем и базовых условий".

Во время встречи политики также обсудили российскую пропаганду на восточной границе и глушения сигналов украинского телевидения. По результатам обмена мнениями, сенатор Портман сообщил Государственному департаменту США об идеях сотрудничества, позволяющих бороться с пропагандой, глушением сигналов и дезинформацией.

Портман заверил Зеленского, что он и его коллеги будут делать все возможное в Сенате США, чтобы вопрос освобождения 24 моряков, захваченных русскими 25 ноября прошлого года, был в центре внимания к решению кризиса. Он одобрительно отозвался о том, что президент Трамп отказался от встречи с президентом Путиным во время саммита Большой 20-ки в Аргентине к освобождению этих моряков, а ООН недавно издало заявление с призывом вернуть моряков Украине.

Реагируя на комментарий Портмана во время встречи, что новый президент Украины "теперь является лицом реформ в Украине и для тех из нас, кто в других странах наблюдает за событиями", Зеленский "улыбнулся и признал это", - говорит сенатор. Портман выразил надежду, что новый украинский президент "будет мужество продолжать реформы, когда речь идет о преодолении коррупции, прозрачность правительства, или гражданский контроль над военными". Реформы - единственный путь вперед и краеугольный камень партнерства США и Украины, а также условие будущей военной помощи, отметил сенатор на встрече.

"В конце концов, мы говорили о важности украинской диаспоры в Соединенных Штатах, которая насчитывает около двух миллионов человек, тысячи из которых живут в Огайо - моих избирателей, - отметил Портман. - Они возлагают большие надежды на его ведущую роль и готовы делать все возможное, чтобы помочь".

"Я вернулся из путешествия в Украину с надеждой. Надеждой на то, что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути", - подчеркнул американский законодатель.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский ответил на петицию за его отставку.

Ранее Зеленский во время тренировки в спортзале дал интервью журналистам и поделился впечатлениями о поездке в Брюссель.