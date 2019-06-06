Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию со схожестью тезисов, идентичности фрагментов выступления президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

В частности, в интервью Крым.Реалии, Павел Климкин назвал произошедшее "комедийной историей", в которой много ненужной и забавной политики".

По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в Администрацию президента для празднования Дня Европы. Климкин отметил, что эти тезисы были использованы частично.

"На самом деле, некоторые из этих тезисов вложили для того, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита (Владимира Зеленского – КР). Но так вышло, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история – определенная "подстава" для БПП, или как она называется, "Европейской солидарности", поскольку одни и те же тезисы были использованы... Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД", – заявил Павел Климкин.Он добавил, что "никто не может в новой администрации следить за какими-то политическими выступлениями".

"Поэтому я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы – правильные, но написаны они в МИД, они были тут подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг – это такие политические эмоции на политических гонках. Это, с одной стороны, развлекает, а с другой – грустно, люди могли бы заниматься чем-то другим и более полезным. Но МИД всем нужен...", – добавил Павел Климкин.

Как сообщали Українські Новини, бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвиняет Президента Владимира Зеленского в плагиате высказываний Порошенко во время выступления в Брюсселе (Бельгия).

Заместитель главы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициирует расследование относительно плагиата в выступлении Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Тем временем, Порошенко призвал не называть "плагиатом" слова Зеленского о евроинтеграции.