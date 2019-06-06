Партия Вакарчука "Голос" выберет своих кандидатов в депутаты Рады 8 июня

Партия "Голос", лидером которой является певец Святослав Вакарчук и который недавно признался, кто ее финансирует, проведет 8 июня съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, съезд начнется в 18:30 на Старокиевской горе в Киеве, в 20:00 Вакарчук презентует СМИ свою команду и даст концерт.\r\n"Будет много энергии, общения и твоей любимой музыки", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос" и уже представил команду. \r\nПри этом он исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии. \r\nВладимир Зеленский перед вторым туром президентских выборов заявил, что был готов поддержать Святослава Вакарчука на выборах Президента.