подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 18:35 105
Выборы 2019-06-06T18:37:02+03:00
Українські Новини
Партия Вакарчука "Голос" выберет своих кандидатов в депутаты Рады 8 июня

Партия Вакарчука "Голос" выберет своих кандидатов в депутаты Рады 8 июня

Святослав Вакарчук. Скриншот: sviatoslav.vakarchuk/Facebook
Святослав Вакарчук. Скриншот: sviatoslav.vakarchuk/Facebook

Партия "Голос", лидером которой является певец Святослав Вакарчук и который недавно признался, кто ее финансирует, проведет 8 июня съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, съезд начнется в 18:30 на Старокиевской горе в Киеве, в 20:00 Вакарчук презентует СМИ свою команду и даст концерт.

"Будет много энергии, общения и твоей любимой музыки", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос" и уже представил команду

При этом он исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии. 

Владимир Зеленский перед вторым туром президентских выборов заявил, что был готов поддержать Святослава Вакарчука на выборах Президента.

Больше новостей о: Голос выборы в Верховную Раду Святослав Вакарчук Съезд партии Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, - НАБУ 20:15
Сенатор США поделился впечатлениями от встречи с Зеленским 20:09
"Чернобыль": семь фильмов о большой трагедии человечества 20:05
Зе ищет как к нему в рот попали слова Порошенко, а КС радует активистов и пенсионеров 20:00
Гладковский призывает Авакова и Луценко прекратить произвол радикалов и наказать виновных 19:51
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok