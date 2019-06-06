Партия Вакарчука "Голос" выберет своих кандидатов в депутаты Рады 8 июня

Партия "Голос", лидером которой является певец Святослав Вакарчук и который недавно признался, кто ее финансирует, проведет 8 июня съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, съезд начнется в 18:30 на Старокиевской горе в Киеве, в 20:00 Вакарчук презентует СМИ свою команду и даст концерт.

"Будет много энергии, общения и твоей любимой музыки", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос" и уже представил команду.

При этом он исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии.

Владимир Зеленский перед вторым туром президентских выборов заявил, что был готов поддержать Святослава Вакарчука на выборах Президента.