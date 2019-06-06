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06 июня 2019, четверг, 17:16 16
Общество 2019-06-06T17:30:23+03:00
Українські Новини
Возле дома Гладковских жгут файера и требуют наказания

Возле дома Гладковских жгут файера и требуют наказания

Протестная акция, которая сегодня проходит под домом Порошенко под Киевом, началась и возле дома соратника экс-президента Олега Гладковского.

Об этом сообщает "Страна".

Возле имения отца и сына Гладковских (Свинарчуков) собралось около 30 человек, в основном это молодые парни возрастом 20-30 лет. Все жгут файера, на фасаде дома растянуты плакаты "Дом мародера". Толпа скандирует "Свинарчуков за граты", звучит патриотичная музыка.

Охрану порядка обеспечивает не больше десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.

Акция протеста возле дома Гладковских. Фото: СтранаАкция протеста возле дома Гладковских. Фото: Страна

Пикетчики организации "Громадський контроль чесна країна" требуют немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в "Укроборонпроме", а также ареста самого Порошенко и его соратников Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. В противном случае обещают бессрочную акцию протеста.

Как сообщали Українські Новини, националисты заявили, что будут менять тактику борьбы и выставили перед АП манекен Гладковского без рук.

В марте националисты АП забросали игрушечными свиньями

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