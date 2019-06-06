Возле дома Гладковских жгут файера и требуют наказания

Протестная акция, которая сегодня проходит под домом Порошенко под Киевом, началась и возле дома соратника экс-президента Олега Гладковского.\r\nОб этом сообщает "Страна".\r\nВозле имения отца и сына Гладковских (Свинарчуков) собралось около 30 человек, в основном это молодые парни возрастом 20-30 лет. Все жгут файера, на фасаде дома растянуты плакаты "Дом мародера". Толпа скандирует "Свинарчуков за граты", звучит патриотичная музыка.\r\nОхрану порядка обеспечивает не больше десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.\r\n\r\n\r\nАкция протеста возле дома Гладковских. Фото: Страна\r\nПикетчики организации "Громадський контроль чесна країна" требуют немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в "Укроборонпроме", а также ареста самого Порошенко и его соратников Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. В противном случае обещают бессрочную акцию протеста.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LwdEdMjexBo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, националисты заявили, что будут менять тактику борьбы и выставили перед АП манекен Гладковского без рук.\r\nВ марте националисты АП забросали игрушечными свиньями.