Цену на газ для населения можно снизить на 900 гривен/тыс. куб. м на июнь, - Кистион

Вице-премьер-министр Владимир Кистион считает, что цену на природный газ для населения можно снизить на 800-900 гривен/тыс. куб. м на июнь.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Правительство приняло еще одно решение, которое делает невозможным спекуляции Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" с ценами на газ. С июня "Нефтегаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок", - отмечается в сообщении.

Указывается, что средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, 5 600-5 700 гривен/тыс. куб. м без НДС; на "Украинской энергетической бирже" газ на июнь продался по цене 5 554 гривен/тыс. куб. м без НДС; "Нефтегаз" продавал газ для промышленности по предоплате, установленной на июнь за 5 804 гривен/тыс. куб. м без НДС; или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабмина № 867, что на июнь рассчитана как 7 185 гривен/тыс. куб. м без НДС.

"Это значит, что уже в июне "Нефтегаз" должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6 299 гривен/тыс. куб. м без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должна быть на 800-900 гривен меньше", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, правительство также создало межведомственную группу для проверки формулы установления цены газа со стороны "Нефтегаза", при этом компания лишь на прошлой неделе согласилась в июне выйти на торги газом на "Украинскую энергетическую биржу".

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