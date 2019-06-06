Ціну на газ для населення можна знизити на 900 гривень/тис. куб. м на червень, - Кістіон

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон вважає, що ціну на природний газ для населення можна знизити на 800-900 гривень/тис. куб. м на червень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Уряд прийняв ще одне рішення, яке робить неможливим спекуляції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з цінами на газ. З червня "Нафтогаз" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одній з чотирьох майданчиків", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що середня митна вартість імпортованого газу, очікувана з травня, 5 600-5 700 гривень/тис. куб. м без ПДВ; на "Українській енергетичній біржі" газ на червень продався за ціною 5 554 гривень/тис. куб. м без ПДВ; "Нафтогаз" продавав газ для промисловості за передоплатою, встановленою на червень за 5 804 гривень/тис. куб. м без ПДВ; або за ціною ПСО, згідно з постановою Кабміну №867, що на червень розрахована як 7 185 гривень/тис. куб. м без ПДВ.

"Це означає, що вже в червні "Нафтогаз" повинен зменшити визначену ним на червень ціну газу 6 299 гривень/тис. куб. м без ПДВ. Ціна для населення, згідно з урядовою постановою, повинна бути на 800-900 гривень менше", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, уряд також створив міжвідомчу групу для перевірки формули встановлення ціни газу з боку "Нафтогазу", при цьому компанія лише минулого тижня погодилася в червні вийти на торги газом на "Українську енергетичну біржу".

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