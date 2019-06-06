підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 12:59 20
Економіка 2019-06-06T15:15:04+03:00
Українські Новини
Ціну на газ для населення можна знизити на 900 гривень/тис. куб. м на червень, - Кістіон

Ціну на газ для населення можна знизити на 900 гривень/тис. куб. м на червень, - Кістіон

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон
Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон вважає, що ціну на природний газ для населення можна знизити на 800-900 гривень/тис. куб. м на червень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Уряд прийняв ще одне рішення, яке робить неможливим спекуляції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з цінами на газ. З червня "Нафтогаз" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одній з чотирьох майданчиків", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що середня митна вартість імпортованого газу, очікувана з травня, 5 600-5 700 гривень/тис. куб. м без ПДВ; на "Українській енергетичній біржі" газ на червень продався за ціною 5 554 гривень/тис. куб. м без ПДВ; "Нафтогаз" продавав газ для промисловості за передоплатою, встановленою на червень за 5 804 гривень/тис. куб. м без ПДВ; або за ціною ПСО, згідно з постановою Кабміну №867, що на червень розрахована як 7 185 гривень/тис. куб. м без ПДВ.

"Це означає, що вже в червні "Нафтогаз" повинен зменшити визначену ним на червень ціну газу 6 299 гривень/тис. куб. м без ПДВ. Ціна для населення, згідно з урядовою постановою, повинна бути на 800-900 гривень менше", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, уряд також створив міжвідомчу групу для перевірки формули встановлення ціни газу з боку "Нафтогазу", при цьому компанія лише минулого тижня погодилася в червні вийти на торги газом на "Українську енергетичну біржу".

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу.

Раніше у Зеленського відхрестилися від зниження комунальних тарифів: не прерогатива Президента.

Більше новин про: Нафтогаз Ціни на газ Володимир Кістіон

Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok