Офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 червня, на 27,68 коп. до 26,9301 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 червня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3420,3847\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2693,0098\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2715,6868\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n248,5668\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1352\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n3031,5211\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після падіння гривня на міжбанку істотно зміцнилася.\r\nТим часом глава Ради НБУ Богдан Данилишин зазначає, що за три літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а у вересні – 1,7 млрд доларів.