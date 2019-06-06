Офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 червня, на 27,68 коп. до 26,9301 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 червня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3420,3847 100 доларів США 2693,0098 100 швейцарських франків 2715,6868 1000 ієн 248,5668 10 російських рублів 4,1352 100 євро 3031,5211

Як повідомляли Українські Новини, після падіння гривня на міжбанку істотно зміцнилася.

Тим часом глава Ради НБУ Богдан Данилишин зазначає, що за три літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а у вересні – 1,7 млрд доларів.