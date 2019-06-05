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05 червня 2019, середа, 20:25 10
Кабмін 2019-06-05T20:53:29+03:00
Українські Новини
Комітет у закордонних справах рекомендує Раді звільнити Клімкіна

Комітет у закордонних справах рекомендує Раді звільнити Клімкіна

Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Павло Клімкін. Фото: kherson.life

Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендує парламенту звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.

"...Зал може голосувати за проект постанови (№10346 про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, тому що є рішення комітету, плюс завдання зараз зареєструвати проект постанови, згідно з рішенням комітету про відставку Клімкіна, прийнятий минулого тижня", - сказала депутат Ради, голова комітету Ради з закордонних справ Ганна Гопко (позафракційна).

При цьому члени комітету підкреслили, що на минулому засіданні комітету було прийнято рішення підтримати заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна про відставку, однак у парламенті відмовилися реєструвати відповідну постанову про відставку Клімкіна, оскільки раніше було зареєстровано постанову, внесену Президентом Володимиром Зеленським про звільнення міністра закордонних справ.

Таким чином, комітет має намір зареєструвати постанову про відставку Клімкіна і рекомендувати парламенту розглядати дві постанови - внесена комітетом про відставку міністра закордонних справ і внесена Зеленським про його звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя Зеленський сказав, що пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ.

Представник Зеленського заявив, що президент не внесе в Раду кандидатуру на посаду глави Мзс до звільнення Клімкіна.

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