Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка

Колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинувачує Президента Володимира Зеленського в плагіаті висловлювань колишнього Президента Петра Порошенка під час виступу в Брюсселі (Бельгія).

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Цеголко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Банальний плагіат", - написав Цеголко.

Цеголко заявив, що Зеленський вкрав цілий абзац з виступу Порошенка на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

В підтвердження своїх слів Цеголко наводить цитату з виступу Зеленського та відео з уривком виступу Порошенка.

Він також порекомендував Президенту найняти спічрайтера.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що курс України до Євросоюзу - це "удар по російському авторитаризму".

Також Зеленський дав інтерв'ю журналістам під час тренування в спортзалі і поділився враженнями про поїздку в Брюссель.

Тим часом Зеленський оконфузивсяпід час прес-конференції в Брюсселі.