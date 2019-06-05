Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка

Колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинувачує Президента Володимира Зеленського в плагіаті висловлювань колишнього Президента Петра Порошенка під час виступу в Брюсселі (Бельгія).\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Цеголко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Банальний плагіат", - написав Цеголко.\r\nЦеголко заявив, що Зеленський вкрав цілий абзац з виступу Порошенка на з'їзді партії "Європейська Солідарність".\r\nВ підтвердження своїх слів Цеголко наводить цитату з виступу Зеленського та відео з уривком виступу Порошенка.\r\nВін також порекомендував Президенту найняти спічрайтера.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що курс України до Євросоюзу - це "удар по російському авторитаризму".\r\nТакож Зеленський дав інтерв'ю журналістам під час тренування в спортзалі і поділився враженнями про поїздку в Брюссель.\r\nТим часом Зеленський оконфузивсяпід час прес-конференції в Брюсселі.\r\n