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05 июня 2019, среда, 17:42 18
Президент 2019-06-05T17:53:41+03:00
Українські Новини
Зеленский в Брюсселе повторил цитату Порошенко о "российском проекте"

Зеленский в Брюсселе повторил цитату Порошенко о "российском проекте"

Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Владимир Зеленский. Фото: АПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что курс Украины к Евросоюзу - это "удар по российскому авторитаризму"

Об этом Президент заявил в Брюсселе (Бельгия) на встрече с Президентом Евросовета Туском.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский на встрече, сообщает пресс-служба Президента.

Отметим, ранее похожую цитату обнародовал в своем Twitter Петр Порошенко.

Также Зеленский считает, что не только Украине нужен ЕС, но и Украина нужна Евросоюзу.

"По результатам встречи (с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском) мы пришли к выводу, что не только Украине нужен ЕС, как гарант ее успеха в качестве независимой богатой страны, но и ЕС нужна Украина. Уверен, что мы должны ставить амбициозные цели и совместными усилиями работать над их достижением", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна продолжать свое движение в ЕС обеспечением системных внутренних изменений в государстве и имплементцией реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации.

"Я настроен внедрять реформы... Отдельным очень важным направлением моей работы будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа. Еще одной из приоритетных задач является противодейтсвие российской агрессии и консолидация международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал глава государства.

Он также призвал партнеров Украины к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления на Россию.

В свою очередь Туск осудил решение России упростить гражданство для жителей оккупированных территорий Донбасса, призвал освободить незаконно удерживаемых лиц, в том числе моряков, и заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

"Евросоюз всегда будет готов помочь Украине усилить свою демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику, продолжать реформы энергетического сектора. Потому что сильная, демократичекая Украина - в лучших интересах ЕС. Мы готовы продолжать наше сотрудничество в имплементации соглашения об ассоциации... ЕС также будет продолжать свою финансовую поддержку украинских реформ, несмотря на российскую агрессию и войну на Донбассе... Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Другими словами: не может быть Европы без Украины", - сказал он. 

В ходе встречи собеседники также обсудили грядущий саммит "Украина - ЕС".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время тренировки в спортзале дал интервью журналистам и поделился впечатлениями о поездке в Брюссель.

Также Зеленский оконфузился во время пресс-конференции в Брюсселе. 

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