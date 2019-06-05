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05 червня 2019, середа, 18:04 172
Події 2019-06-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
Одеський медуніверситет знову атакують: Колектив став на захист від рейдерів

Одеський медуніверситет знову атакують: Колектив став на захист від рейдерів

Дубініну
Дубініну "проводжали" криками "ганьба!". Фото: facebook.com/groups/myodmed

Біля будівлі Одеського національного медуніверситету (ОНМедУ) знову зібралися прихильники самопроголошеного ректора Владлени Дубініної. Вони вимагають впустити їх у будівлю.

На вулиці зібралися десятки викладачів, лікарів та студентів. Вони підтримують чинну адміністрацію університету на чолі з виконуючим обов'язки ректора Юрієм Сухіним. "Це наша Альма-матер, це університет, який я закінчив 40 років тому. Мені є що відстоювати, - сказав завідувач кафедрою урології та нефрології професор Федір Костєв. - Прикро й боляче спостерігати такий непорядок в мізках багатьох людей, їх дії просто не відповідають професії лікаря".

На підтримку Дубініної виступають тітушки, у деяких при собі холодна зброя, а також одіозний народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Давид Макар'ян.

"Ці люди називають себе членами наглядової ради університету. Жоден з них не має до нас ніякого відношення. Дубініну НАЗК включило до топ-10 корупціонерів України. Макар'ян "прославився" тим, що утримує незаконні казино у сусідній Миколаївській області, а в лютому цього року серед білого дня ламав двері університету ломом", - сказав проректор ОНМедУ Костянтин Талалаєв.

Нагадаємо, в понеділок, 3 червня, о 8:00 Дубініна та її прихильники в супроводі 3 груп озброєних тітушек та активістів "Національного корпусу" увірвалися до будівлі ОНМедУ, заблокували ректорат і приймальню народного депутата, що розташована поруч.

Поліцейські, які прибули на місце події, були змушені звільняти будівлю штурмом. Дубініну "проводжали" з університету криками "ганьба!". Більше 40 чоловік затримані для надання показань. У ході бійок 1 поліцейський отримав травми і був госпіталізований. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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