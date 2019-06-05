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05 июня 2019, среда, 16:05 317
Судебная власть 2019-06-05T16:05:24+03:00
Українські Новини
Адвокат Мангера просит суд отменить новое украинское правописание

Адвокат Мангера просит суд отменить новое украинское правописание

Адвокат председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко просит суд отменить новое украинское правописание, принятое 22 мая.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что подал иск об обжаловании нового правописания. Да, мне противно, когда издеваются над украинским языком исключительно ради того, чтобы отмыть деньги для перепечатки всех учебников в стране", - сообщил Ильченко.

Он отметил, что является представителем малолетнего ребенка - ученика 7 класса в общеобразовательной школе.

"Основное основание иска: Кабмин не может менять украинский язык. Он может способствовать его развитию, но не менять направление этого развития... Кабмин вышел за пределы своих полномочий и создал опасный прецедент возможности изменения самого языка.Надеемся на справедливое разбирательство", - написал Ильченко.

Иск подан в Окружной административный суд Киева.

Истец просит суд признать недействительным и отменить акт Кабинета Министров об утверждении нового правописания.

Как сообщали Українські Новини, в августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Тем временем Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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