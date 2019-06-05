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05 червня 2019, середа, 16:05 9
Судова влада 2019-06-05T16:58:35+03:00
Українські Новини
Адвокат Мангера просить суд скасувати новий український правопис

Адвокат Мангера просить суд скасувати новий український правопис

Адвокат голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера Дмитро Ільченко просить суд скасувати нове українське правопис, прийнятий 22 травня.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що подав позов про оскарження нового правопису. Так, мені огидно, коли знущаються над українською мовою виключно заради того, щоб відмити гроші для передрук усіх підручників в країні", - повідомив Ільченко.

Він зазначив, що є представником малолітньої дитини - учня 7 класу в загальноосвітній школі.

"Основна підстава позову: Кабмін не може змінювати українську мову. Він може сприяти її розвитку, але не змінювати напрямок цього розвитку... Кабмін вийшов за межі своїх повноважень і створив небезпечний прецедент можливості зміни самої мови.Сподіваємося на справедливий розгляд", - написав Ільченко.

Позов поданий до Окружного адміністративного суду Києва.

Позивач просить суд визнати недійсним та скасувати акт Кабінету Міністрів про затвердження нового правопису.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 000 пропозицій від наукових установ, навчальних закладів, органів державної влади і місцевого самоврядування, окремих громадян, що викликало бурхливі обговорення у соцмережах.

Тим часом Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

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