Кличко пропонує об'єднати УДАР з партією Саакашвілі для участі у виборах

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко пропонує об'єднати політичну партію "Український демократичний альянс за реформи" (УДАР) з партією колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі, якому Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, "Рух нових сил" для участі дострокових виборах Верховної Ради.\r\nПро це йдеться у відеозверненні Кличка, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"УДАР" іде на дострокові парламентські вибори. І я пропоную нашим партнерам іти разом. Я залишаюся лідером партії "Удар". А Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав мер.\r\nТакож Кличко заявив, що він і його партія підтримують політику Президента Володимира Зеленського й нової влади у сфері реформ та євроатлантичної інтеграції України.\r\nКрім того, він заявив, що має намір залишатися на посаді мера столиці.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі.\r\nРаніше, 26 липня 2017 року, Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.