Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але"

Президент Володимир Зеленський заявив, що він і його команда "готові до переговорів з Росією і виконання "мінських домовленостей", але ми повинні захищатися, і НАТО - наш пріоритет", при цьому 23 травня Зеленський заявляв, що переговорів з Росією не буде

Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йєнсом Столтенбергом прес-конференції під час візиту в Брюссель (Бельгія), передають Українські Новини.

"Стратегічний курс України на повномасштабне членство в НАТО, який закріплено в Конституції країни, залишається незмінним. Це пріоритет нашої зовнішньої політики... Ми готові вести переговори з Росією, ми готові впровадити "мінські домовленості, але ми повинні спочатку мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі", - заявив Зеленський.

Зеленський також висловив надію на те, що в майбутньому партнерство України з НАТО перетвориться в повноцінне членство.

У свою чергу Столтенберг привітав прихильність до вирішення конфлікту мирним способом і запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримку України, в тому числі на шляху досягнення стандартів Альянсу.

"НАТО дотримується "політики відчинених дверей" і принципу, що будь-яка нація має право визначати свій шлях. Це стосується й України. Ми поважаємо країни, які вирішили рухатися до членства й ми оцінимо, коли і як вони зможуть стати членами і досягти стандартів НАТО", - сказав він.

Перед зустріччю зі ЗМІ співрозмовники обговорили ситуацію на сході України, в тому числі рішення РФ спростити отримання російського громадянства жителями окупованих територій України.

"Це останній приклад чергової спроби Росії дестабілізувати східну Україну і це крок у неправильному напрямі... НАТО й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України. Ми не будемо визнавати незаконну анексію Криму. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в регіоні Чорного моря. Ми вітаємо рішення Міжнародного трибуналу з морського права про те, що Росія повинна відпустити українських моряків. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - сказав Столтенберг.

Як повідомляли Українські Новини, 4-5 червня Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.

При цьому голова АП Зеленського виступає за переговори з Росією.

Раніше Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним.