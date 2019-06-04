Под Запорожьем на село напали гусеницы, на Закарпатье болельщики избили судей, а в Ровно от кори умер младенец

В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных. Об этом сообщает "Фраза". На территории Одесского национального медицинского университета произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты "Фразы", боевитые молодчики пытались сорвать заседание наблюдательного совета ВУЗа.Как рассказал замначальника ГУ ЧП в Одесской области Сергей Махотин, группа молодых людей спортивного телосложения ворвалась в образовательное учреждение, где проходило мероприятие с участием и.о. ректора Владлены Дубининой и других представителей администрации университета.В ситуацию были вынуждены вмешаться правоохранители, которые задержали 51 участника беспорядков и доставили их в Портофранковское отделение полиции. В настоящее время с дебоширами общаются следователи.В свою очередь, пресс-секретарь университета Ярослава Витко рассказала, что члены Набсовета с "группой активистов" вошли в здание ректората, несмотря на то, что оно было заблокировано людьми бывшего ректора Медина Запорожана.А через некоторое время в административное здание прорвалась группа лиц в капюшонах и масках. Они распылили в помещении слезоточивый газ.

На Николаевщине жители перекрыли дорогу с требованием не закрывать школу. Об этом сообщают "Новости N". Во вторник, 4 июня, жители села Песчаный Брод в Веселиновском районе Николаевской области перекрыли дорогу с требованием не закрывать их школу.Районная власть собирается понизить степень или вовсе закрыть Песчанобродскую общеобразовательную школу I-II ступеней, которая находится в селе. Жители выступали уже против этого еще в августе прошлого года - тогда глава Веселиновской РГА Анатолий Филимонов пообещал вопрос о понижении степени школы выноситься на сессию не будет. Однако сейчас этот вопрос снова возник - школу хотят закрыть.Сегодня в знак протеста люди перекрыли дорогу.

В Харькове столкнулась маршрутка с микроавтобусом: пострадали 15 человек. Об этом сообщают "Новости N". В Харькове 15 человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов - грузового RenaultMaster и маршрутного "Рута". Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области. Авария произошла во вторник, 4 июня, около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. "Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции города и следователи отдела следственного управления ГУ НП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.Как написал на своей странице в соцсети директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, маршрутка, попавшая в аварию является нелегальной. "Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было", - говорится в сообщении.

В Херсоне сотрудники военкомата пытались забирать призывников прямо у проходной завода. Об этом сообщают "Новости N". В Херсоне работники военкомата вручали повестки на проходной местного судостроительного завода. Об этом сообщил Андрей Пискун в паблике Херсон днем и ночью в Facebook во вторник, 4 июня.По его словам, сегодня утром военные пришли на проходную в сопровождении полиции и сказали, что будут вручать повестки. "Люди спокойно идут на работу, военные спрашивают проходящих, сколько им лет, и тем, кто подходит по возрасту, начинают вручать повестки и в довольно грубой форме просят проехать с ними. Кто отказывается, того нагло хватают за руки, и пытаются силой вытащить с проходной. Все это происходит с молчаливого одобрения полиции", – сообщил Пискун и добавил, что за людей вступилась охрана судозавода и проходящие мимо рабочие.

Под Киевом произошел масштабный пожар на птицефабрике. Об этом сообщают "Новости N". В Васильковском районе возле Киева горит птицефабрика.По информации паблика, горит более 15 тысяч квадратных метров предприятия. На помощь местным спасателям выехали части из Чабанов и Обухова, а также готовятся и столичные пожарные. Очевидцы сообщают, что дым виден даже из Киева.

Жители одного из сел на Сумщине отравились химикатами. Об этом сообщает "Ваш шанс". В приемную Недригайловской ЦРБ обратилась пенсионерка из села Вакулки с жалобами на здоровье в результате якобы отравления химикатами, которыми обрабатывали поля недалеко от ее дома. Медики оказали ей первую помощь и предложили дальнейшее лечение в условиях стационара, однако она отказалась от госпитализации. Пациентка находится под наблюдением семейного врача.30 мая в полицию Недригайлова с заявлением обратилась ее дочь, депутат Недригайловского райсовета. Правоохранители опросили руководителя местного агропредприятия. Он объяснил, что поля действительно обрабатывались химикатами. Но заявил, что они сертифицированы, и у него есть все соответствующие документы, подтверждающие их безопасность для жизни и здоровья человека. Механизаторы, которые непосредственно проводили сезонную обработку полей, на состояние здоровья не жаловались, хотя работали без средств индивидуальной защиты. Другие жители села в медучреждения с жалобами на здоровье не обращались.К проведению проверки правоохранители привлекли специалистов санэпидемстанции, а также представителей РГА и поссовета, которые вместе с ними выезжали и работали на месте происшествия.Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В Мелитопольском районе на село напали... гусеницы. Об этом сообщает "Миг". Журналистам МВ вчера, 2 июня, позвонили жители села Новгородковка. У них - экологическое ЧП. "Вчера я обратила внимание, что на сорняках, что растут вдоль заброшенной фермы появились сотни гусениц", - рассказала Валентина.Сельчанка заметила, что на огороде также начали появляться вредители, поэтому она обработала растения отравой. Но это не помогло. "Сегодня весь огород в них, они на стенах зданий, вот сейчас я с вами говорю, а по ногам ползут гусеницы", - женщина в отчаянии, говорит, что помощь селу нужна срочно - завтра, мол, спасать уже нечего будет. Несмотря на воскресенье, журналисты попытались выяснить, что делать с вредителями. Новгородковский сельский голова Ярослав Швигл к сообщению об экоЧП отнесся достаточно спокойно. - А, так это со Степного гусеницы до Новгородковки дошли, - предположил он.И пояснил: еще в минувший четверг в село Степное выезжали представители агропромышленного комплекса и Госпродпотребслужбы, которая сейчас ответственна за фитосанитарное состояние растений. Там точно так же тысячи гусениц оккупировали территорию. Люди опасались, что это личинки мотылька лугового - одного из страшнейших вредителей нашего региона. Гусеницы этого вида съедают на своем пути все и очень быстро. Однако специалисты уверили сельчан, что это не мотылек луговой и данные насекомые не опасны, поскольку едят только определенные виды сорняков. Так что сельчанам переживать нечего.Люди тем временем пытаются спасти огороды своими силами, говорят, что гусеницы специалистов не слушают и едят рассаду помидоров и огурцы.

Вальс выпускников 53-й школы в Днипре восхитил город. Об этом сообщает "Наше місто". Выпускники 11-А класса СШ №53 на ж/м Тополь в Днипре, видимо, репетировали свой последний танец в школе целый год. Ребята подготовились отлично и в плане танцевальных па, и в одежде. Зрелище получилось очень трогательным и красивым, передает корреспондент "НМ" со ссылкой.

Огромные тарантулы под Днипром переселяются все ближе к людям. Об этом сообщает "Наше місто". Жительница Желтых Вод Татьяна Трофимова у себя во дворе обнаружила огромного тарантула. В комментариях к ее посту местные жители пишут, что в некоторых дворах города все дворы изрыты норами этих пауков.

Стихийное бедствие в Запорожской области: ураган практически уничтожил половину села. Об этом сообщает "Наше місто". Спасатели Запорожской области продолжают работать над ликвидацией последствий стихии, которая пронеслась сегодня по региону. Очень сильно досталось с. Стульнево Черниговского района Запорожской области. Местная жительница Надежда Макаренко рассказала, что водой смыло половину села, передает корреспондент"НМ". Стихийное бедствие в Запорожской области: ураган практически уничтожил половину села. "Мы и так далеко небогато живем, а теперь вообще остались без единственного кормильца огорода. Вода смыла все – картофель, морковку, рассаду огурцов и помидоров. Град выбил плодовые деревья. Нет цыплят, их тоже унесло потоком. У половины соседей снесло крыши. Такого ужаса я не видела за всю свою жизнь", - рассказала она.

Украинец "заправил" топливный бак брендом и пытался выехать в Польшу. Об этом докладывает "Главком". На границе с Польшей правоохранители обнаружили автомобиль, водитель которого переделал транспортное средство и спрятал в топливном баке более 12 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. В пункт пропуска Рава-Русская на Львовщине, на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen. Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет при себе запрещенных предметов.

После футбольного матча на Закарпатье болельщики жестоко избили судей. Об этом докладывает "Главком". Арбитрам в Дубовом было больно. Команде "Карпаты" (Дубовое) теперь грозит исключение из соревнований. Матч чемпионата высшей лиги Закарпатской области по футболу между командами ФК "Карпаты" (Дубовое) - "Поляна" завершился дракой, в ходе которой был избит главный арбитр матча. Недовольные работой рефери болельщики "Карпат" выбежали на поле и устроили настоящее побоище. Несколько "лещей" досталось и лайнсмен. Драку удалось остановить только после вмешательства полиции.

От кори умер младенец. Об этом докладывает "Ого". От осложнений, вызванных вирусом кори умерла трехмесячная ребенок из Ровно. Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имела врожденный корью. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" и ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины". На прошлой неделе заболели корью 74 жители Ровенской области, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей. В течение недели всего больных зарегистрировано в г.. Ровно (16 больных) и в Березнивском (17) и Дубенском (20) районах.

На Хмельницком шоссе "скорая" сбила 14-летнюю велосипедистку. Об этом докладывает "20 минут. Винница". Ищут свидетелей ДТП в котором пострадал 14-летняя винничанка. Девушку, которая ехала на велосипеде, на пешеходном переходе 3 июня сбила карета скорой помощи. В понедельник, 3 июня, около 19.30 часов на Хмельницком шоссе произошло ДТП с участием "скорой" и несовершеннолетней велосипедистки. На Хмельницком шоссе машина скорой помощи сбила девочку - За рулем автомобиля скорой помощи находился 67-летний житель Чечельницкого района. Двигаясь по улице Хмельницкое шоссе в направлении проспекта Юности, человек допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедистку, которая приезжала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорят в отделе коммуникации полиции Винницкой области. Отмечают, что угрозы жизни пострадавшей нет. Девочка сейчас в больнице с травмой головы, переломом ключицы и ушибами. Также отмечают, что на момент аварии автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Сейчас правоохранители ищут свидетелей и очевидцев данного ДТП, которые были первыми на месте происшествия. - Ваша информация поможет следствию установить ее обстоятельства и причины (067) 901-73-17 или 102, - добавляют в полиции.

На Кировоградщине в селе Докучаево дождями смыло дорогу. Выпускники преодолевают пропасть, чтобы сдать ВНО. Об является поэтому докладывает "Утренний город". Сегодня в Устиновском районе спасатели помогли ученикам школы из села Докучаево, которые ехали в Кропивницьконо сдавать ВНО, преодолеть усложненную участок дороги возле села Мальчевское. Об этом в ФБ пишет Начальник Управления ДСНС Украины в Кировоградской области Виталий Миронюк. Здесь 2 дня назад из-за значительных осадков произошел сход дождевых вод с последующим разрушением насыпи, по которому проходит автомобильная дорога.

Как сообщали Українські Новини, из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков. Также ГПУ открыла дело из-за видео об оккупации Румынией Буковины.

Кроме того, в Харькове столкнулись микроавтобус и маршрутка, пострадали 10 человек.